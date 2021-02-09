Заболеваемость в Украине снижается, и данная динамика сохранится, за исключением некоторых регионов, говорят ученые.

Ученые Национальной академии наук Украины не ждут существенного роста заболеваемости коронавирусом до конца февраля. Обновленный прогноз опубликован на сайте НАН.Согласно ему, среднее количество новых случаев коронавируса составит около 3,5 тысяч в течение недели 9 - 15 февраля и около 3,3 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.Ученые отмечают снижение как заболеваемости по стране, так и смертности от COVID-19.Рост количества заболеваний наблюдается в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.Хуже всего ситуация в Ивано-Фракивський области - 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в регионе начала существенно влиять на динамику всей страны.