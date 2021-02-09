В Харькове задержали мужчину, который пытался купить информацию по новейшей украинской военной технике. По данным Офиса генпрокурора, завербованный ФСБ мужчина, действовал по указанию российских кураторов.

Об этом во вторник, 9 февраля сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что мужчине объявили о подозрении в госизмене."По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ личное задание по сбору информации закрытого характера по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов. Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере $500 он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Подозреваемого задержали 7 февраля на железнодорожном вокзале Харькова во время передачи имитированных секретных материалов.В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.