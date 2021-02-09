Народный депутат Украины, лидер именного Блока «Разом!» Юлия Светличная с трибуны Верховной Рады призвала Кабмин навести порядок в закупках средств индивидуальной защиты и потребовала от правоохранителей отреагировать на злоупотребления в использовании ковидного фонда в регионах.

На заседании Верховной Рады Юлия Светличная заявила об опасной тенденции со злоупотреблениями в использовании средств так называемого ковидного фонда, предназначенного для борьбы с пандемией Covid-19.– В последнее время мы видим все больше злоупотреблений с затратами из ковидного фонда. Регионы Украины – не исключение, – сказала она.В качестве примера народный депутат привела Харьковскую область, акцентировав внимание на ситуации с закупкой средств защиты, которую по упрощенной процедуре провел Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации. Согласно данным реестра, в администрации заключили шесть договоров на сумму 25 миллионов гривен, в рамках которых департамент закупил маски, перчатки, щитки, защитную одежду, санитайзеры и респираторы по цене, превышающей рыночную от двух до пяти раз.– Недавно в обход тендера на средства индивидуальной защиты было потрачено 25 миллионов гривен. Даже поверхностный анализ показывает, что большинство товаров были закуплены по завышенным ценам, – отметила Юлия Светличная. – Например, медицинская маска, которую в любой аптеке можно купить за три гривны. Так вот, при объемах в 300 тысяч масок на каждую были потрачены те же три гривны. Думаю, что на таком количестве товара любой продавец легко сделал бы скидку. Аналогичная ситуация – и по другим позициям: по защитной одежде, медицинским перчаткам, дезинфекторам и другим товарам, цена на которые была завышена в два, а то и в пять раз. Когда же у государственных деятелей и государственных чиновников проснется советь?Юлия Светличная обратилась с трибуны Верховной Рады к правительству и правоохранительным органам с призывом разобраться в данной ситуации.– А пока совесть спит или ее вообще нет, я прошу Кабинет министров Украины немедленно вмешаться в ситуацию – навести порядок в закупках средств индивидуальной защиты и всего, что касается здоровья и жизни граждан. Также необходимо упорядочить все закупки на региональном уровне. Жду четкой и взвешенной реакции правоохранительных органов на данную ситуацию, – заявила народный депутат.