По состоянию на 9 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 912 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 79 403 случая заболевания COVID-19, 5 228 человек находятся под медицинским наблюдением, 72 735 пациентов выздоровели, 1 440 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 февраля в Украине зафиксировано 2 656 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 249 646 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 771 человек умер, 1 084 608 - выздоровели.