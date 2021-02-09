Сегодня экологические натуральные продукты приобретают сумасшедшую популярность и все большую распространенность. Они становятся новым веянием и тенденцией, которая объединяет вокруг себя много людей и последователей натуральной системы питания.

Польза для человека и планеты

Основные характеристики экопродуктов

Как опознать экологический продукт

Как понять, что перед вами – на самом деле экопродукт, а не подделка или рекламный ход? Какой продукт будет действительно натуральным? И почему так важно питаться экологическими продуктами?Древнегреческий врач Гиппократ писал: «Мы есть то, что мы едим!». Беря во внимание экологические проблемы и загрязнение окружающей среды, современный человек все больше стал задумываться о словах мудрого грека. Засилье генетически модифицированных продуктов (ГМО) вызывает серьезное беспокойство. Многие понимают, что продукты должны быть не только качественными, но еще и натуральными и безопасными. Питание тесно связано со здоровьем человека. Органические и натуральные продукты позволяют сохранить и поддерживать здоровье – к такому выводу приходят все больше ученых в ходе различных исследований. Это же подтверждают и врачи – здоровое питание позволяет сократить количество обращений к медикам.Переход на экологические фермерские продукты позволяет не только решить многие вопросы со здоровьем, но и сохранить окружающую среду. И, кстати, такие продукты – это не только еда. К ним также относятся: различные экологические моющие средства; средства для ухода за телом, кожей и волосами; косметические средства.К сожалению, использование современной бытовой химии и косметических средств небезопасно, поскольку от них происходит, например, загрязнение воздуха, разрушение защитного озонового слоя планеты.Таким образом, использование экологических продуктов позволяет добиваться одновременно двух целей: во-первых, это польза для здоровья человека; во-вторых – сохранение экологии планеты и безвредность для окружающей среды.Сегодня в торговых точках и интернет-магазинах можно найти следующие группы экологических натуральных продуктов:– вегетарианские продукты;– товары для дома;– бытовые органические средства;– органические моющие средства;– органические товары для личной гигиены;– ароматические масла;– природная натуральная косметика.Экопродукты в первую очередь должны быть натуральными, то есть в их состав не должны входить искусственные красители, синтезированные консерванты, загустители, пищевые искусственные добавки, искусственные ароматизаторы, синтетические стабилизаторы.При производстве биопродуктов не используются методы химической консервации, ультразвуковой и радиационной обработки, которые на самом деле очень вредны. Настоящие экологические продукты выращиваются без использования пестицидов, химических удобрений.Фермерские или деревенские продукты имеют гораздо большую энергетическую ценность, нежели полученные путем массового производства. Например, органическое куриное мясо – действительно диетическое, поскольку в фермерском хозяйстве кур не кормили гормонами роста, синтетическими кормами, антибиотиками. Птицы получали натуральный корм, могли гулять на свежем воздухе. Их не держали в закрытых темных помещениях и содержали в чистоте. Экологически правильно выращенные овощи и фрукты содержат на 50 процентов больше витаминов, минералов. В них меньше процент воды, поэтому они более полезны, сочны и ароматны, имеют более насыщенный вкус.Экопродукт не содержит химикатов и посторонних веществ. Например, покрытые воском яблоки легко опознать по блестящей кожуре. В одном яблоке, выращенном традиционным способом и обработанном химикатами, может содержаться от 20 до 30 наименований вредных веществ.Натуральные продукты, которые продаются в магазинах, как правило, имеют соответствующую маркировку – на упаковке должны присутствовать определенные символы и знаки. На Западе понятие «органик» урегулировано законодательством, поэтому там маркировка обязательна – этот вопрос контролируется государством. Согласно принятым в Евросоюзе требованиям, экологическими считаются продукты сельхозпроисхождения. Если речь идет о продуктах переработки, то они должны на 95 и выше процентов изготавливаться из экологически чистого сырья.В Европе и США специальные службы внимательно следят, чтобы такие слова, как «натур», «био», «органик» и «эко», которые ассоциируются с экопродуктами, стояли на упаковке только тех товаров, которые отвечают всем требованиям, прописанным в законодательстве, а производитель имел соответствующие сертификаты качества.В Украине только в 2018 году был принят закон, которым установлены требования к маркировке продукции обозначениями «эко», «био», «органик». Законом предусмотрено, что использование при маркировке продукции, которая была получена не в результате органического производства, обозначений и надписей «органический», «биодинамический», «биологический», «экологический», «органик» и любых однокоренных производных от этих слов с приставками «био-», «эко-» и т.д. на любых языках является обманом покупателя или заказчика. Такая продукция подлежит изъятию.Тем не менее, покупая еду, не лишним будет прочитать состав. И если в составе вы видите, например, пищевой стабилизатор Е450, ни о какой натуральности речи быть не может.