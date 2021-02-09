В Харькове скончался Михаил Перхун - врач Харьковской областной детской больницы №1.

Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.Михаил Иванович Перхун скончался на 63 году жизни. Он был заведующим отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных и более 40 лет отдал лечению детей в реанимационном отделении. А с 2006 года возглавил отделение реанимации новорожденных."Вечная память", - говорится в сообщении коллектива больницы.О причинах смерти Михаила Перхуна пока не сообщается.