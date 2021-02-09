Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау будет ограничено по 30 апреля включительно.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.Движение транспорта будет организовано по свободным от выполнения работ полосам.Напомним, до 1 мая 2021 года будет также запрещено движение транспорта по улице Михаила Водяного на ХТЗ. Проезд ограничен на участке от ул. ХТЗ до пр. Индустриального. Как говорят в горсовете, там продолжается ремонт канализационной сети. Объехать закрытый участок можно по ул. Франтишека Крала, ул. Молодежной, ул. Луи Пастера и другим прилегающим улицам.Кроме того, до 1 сентября включительно ограничено движение транспорта по ул. Алчевских в районе дома №43. В офисном здании на ул. Алчевских, 43 проводятся ремонтные работы. На время ремонта движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.