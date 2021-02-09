Юрист Антон Деньгуб, в качестве члена команды нынешней главы областной администрации, приехал вместе с ней из Днепра.

Как сообщает харьковское издание NewsRoom , кандидат на должность заместителя главы ХОГА Антон Деньгуб, которого накануне утвердили в Кабмине, подал декларацию. Согласно документу, получая чуть больше минимальной зарплаты в ТРК "Регион", юрист задекларировал три миллиона гривен наличными, квартиру в Днепре на 70 кв. м., а также автомобиль Subaru Forester 2008.Кроме того, как стало известно Вечернему Харькову , в должности советника председателя Харьковской облгосадминистрации, за январь 2021 года Антон Деньгуб получил зарплату в размере 9,5 тысяч гривен, с надбавкой за интенсивность работы.