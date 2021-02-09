События ДТП на «Тракторах» заметно осложнило движение (видео) Вечерний Харьков 17:26 345 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Трактора – краснодарская ДТП», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В центре Харькова столкнулись BMW и KIA - ищут свидетелей (фото) В Харькове рядом со станцией метро поскользнулся, упал и умер мужчина (фото) В Харькове умер известный врач (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре Харькова столкнулись BMW и KIA - ищут свидетелей (фото) События 18:06 Лента новостей В центре Харькова столкнулись BMW и KIA - ищут свидетелей (фото) 18:06 В Харькове рядом со станцией метро поскользнулся, упал и умер мужчина (фото) 17:29 ДТП на «Тракторах» заметно осложнило движение (видео) 17:26 В Харькове умер известный врач (фото) 17:04 Молодіжна навчальна програма Advocacy Youth Academy оголошує набір 16:46 В начале Конторской ДТП и пробка (фото) 16:37 В среду погода продолжит испытывать терпение харьковчан 16:24