В Харькове задержан адвокат, который давал взятку в размере две тысячи долларов следователю ГБР за закрытие уголовного производства в отношении своего клиента.

Юриста взяли "на горячем", сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.Клиент адвоката совершил смертельное ДТП. Защитник хотел добиться не только закрытия уголовного дела, но и возврата ранее изъятого автомобиля и внесения "нужных" изменений в экспертные исследования."С целью разоблачения противоправной деятельности адвоката, следователь ГБР обратился к руководству территориального управления, после чего действовал под контролем правоохранителей. 8 февраля во время передачи средств адвокат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства изъяты в полном объеме", - сообщает пресс-служба ведомства.Сейчас решается вопрос о сообщении юристу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК, и избрании меры пресечения.Адвокату грозит восемь лет лишения свободы.