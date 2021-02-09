Инфляция на потребительском рынке в январе выросла на 1,3%, по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении – на 6,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.Базовая инфляция в январе, по сравнению с декабрем составила 0,3%, с январем 2020 года – 5%.На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5-1% выросла цена на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время, снизились цены на 1,3% на свинину.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%, отметили в ведомстве.Одежда и обувь подешевели на 4% (обувь – на 4%, одежда – на 3,9%).Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6% произошел за счет повышения тарифов на электроэнергию (на 36,6%), канализацию (17,3%), водоснабжение (10,9%). В то же время, снизились цены на природный газ – на 4,5%.Цены на транспорт выросли на 1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей на 1%. На 1,4% подешевел проезд в железнодорожном транспорте.В сфере связи выросли цены на 1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь.