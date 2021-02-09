События Стала известна причина огромной пробки в Харькове на улице Шевченко (видео) Вечерний Харьков 17:53 112 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Причина огромной пробки на Шевченко», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также «Каждому - свое»: как в Харькове чистят улицы от снега (видео) В центре Харькова столкнулись BMW и KIA - ищут свидетелей (фото) В одном из районов Харькова грядет масштабное отключение тепла (адреса) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Каждому - свое»: как в Харькове чистят улицы от снега (видео) События 18:16 Лента новостей «Каждому - свое»: как в Харькове чистят улицы от снега (видео) 18:16 В центре Харькова столкнулись BMW и KIA - ищут свидетелей (фото) 18:06 Стала известна причина огромной пробки в Харькове на улице Шевченко (видео) 17:53 Эксперты выяснили, какая погода замедляет распространение коронавируса 17:44 В одном из районов Харькова грядет масштабное отключение тепла (адреса) 17:39 В Харькове рядом со станцией метро поскользнулся, упал и умер мужчина (фото) 17:29 ДТП на «Тракторах» заметно осложнило движение (видео) 17:26