Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Для тех, кто молится на трактора, убирающие снег.Проехал трактор и засыпал нахрен единственную пешеходную дорожку по улице Академика Белецкого (между Люсинской и Пестеля).По ней дохрена народу ходит к метро Киевская, в супермаркет Рост, дети в 2 школы. В общем, месите грязь как хотите.Кстати, за 25 лет, ее ни разу не чистили коммунальщики не то что от снега, а и просто от грязи.Старики говорят, что там под слоем земли есть даже асфальт.Местные жители иногда расчищают ее от снега, но проезжает трактор и... энтузиазм пропадает», сказано в комментарии к выложенному видео.