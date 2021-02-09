Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Для тех, кто молится на трактора, убирающие снег.

Проехал трактор и засыпал нахрен единственную пешеходную дорожку по улице Академика Белецкого (между Люсинской и Пестеля).

По ней дохрена народу ходит к метро Киевская, в супермаркет Рост, дети в 2 школы. В общем, месите грязь как хотите.

Кстати, за 25 лет, ее ни разу не чистили коммунальщики не то что от снега, а и просто от грязи.

Старики говорят, что там под слоем земли есть даже асфальт.

Местные жители иногда расчищают ее от снега, но проезжает трактор и... энтузиазм пропадает», сказано в комментарии к выложенному видео.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Коммунальный мост в Харькове будет непроездным до мая

События