В Украине действует постановление Кабинета министров о стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Об этом сообщили в ГУ Госпредпотребслужбы Украины в Харьковской области.



В случае повышения цены на 5 и более процентов, предприятие должно задекларировать ее изменение. Однако, во время проверки в Харьковской области выявили факты реализации лекарственных средств по цене, которая росла более чем на 5%, без соответствующего декларирования. Таким образом, субъект нарушил постановление Кабинета министров.



Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Также предприятию направлено предписание с требованиями устранить нарушения.