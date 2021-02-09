В Харькове полиция задержала 26-летнего жителя области по подозрению в незаконном завладении транспортным средством.

Как сообщили в полиции, в понедельник, 8 февраля, около 19:30 поступило информация о том, что неизвестный угнал автомобиль Subaru.



Полицейские выяснили, что 26-летний мужчина уехал на чужом авто, которое было в ремонте у станции технического обслуживания. Злоумышленника задержали.



Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.