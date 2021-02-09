Во время пожара в 14-этажном доме на проспекте Гагарина погиб 37-летний мужчина, еще 13 человек пожарные спасли и 22 эвакуировали.

9 февраля в 4:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-этажном жилом доме на проспекте Гагарина.Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту пожара немедленно были направлены семь отделений службы спасения на автоцистернах и два отделения на автолестнице. На момент прибытия пожарных горела квартира на 11 этаже, а площадь возгорания успела распространиться на 100 кв.м.По словам спасателей, из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось эвакуировать 22 человека, а на месте пожара нашли тело погибшего мужчины 1984 года рождения.Подробности в сюжете телеканала "р1".