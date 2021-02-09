В Чугуевское районное управление полиции Харьковской области 9 февраля поступило сообщение от женщины о том, что ее 14-летняя приемная дочь ушла из дома в школу, но в учебном заведении не появилась.

Об этом сообщили в полиции.



Через час полицейские установили местонахождение девушки. Она была у своей подруги, которая была на больничном.



С девушкой и ее родителями провели профилактическую беседу.