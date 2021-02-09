Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что за неделю до прогнозируемого начала вакцинации от коронавируса списки на прививку еще не готовы.

Он ожидает, что списки завершат верифицировать на следующей неделе.Об этом шла речь на форуме "Украина 30", пишет РБК-Украина.



По словам Игоря Кузина, списки на вакцинацию от коронавируса еще не верифицировали на уровне областей.