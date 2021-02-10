В Харькове, 10 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №2) до 20:00 10.02.21 г.А также:Киевский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 (п. №2) до 20:00 10.02.21 г.Московский район:пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1,2) до 17:00 10.02.21 г.Новобаварский район:шоссе Григоровское (Комсомольское), 85 (п. №3) до 20:00 10.02.21 г.Основянский район:шоссе Мерефянское, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 10.02.21 г.