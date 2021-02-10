Вчера днем припаркованные машины мешали дорожникам убирать снег с магистралей Харькова. Особенно тяжелой была ситуация в центре города.

Об этом сообщил начальник коммунального предприятия "Дорремстрой" Виталий Бура, пишет "Суспільне".



"Мы обращались к харьковчанам и сейчас просим их не заставлять узкие дороги, не сужать их. Потому что невозможно даже легковой машиной проехать. Я только что ехал по Рымарской, Артема, Алчевских, Галана. Невозможно проехать не то что машиной со снегоотвалом, уборочной техникой , но и на легковой трудно", - сказал Бура.



По информации заведующей Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгении Ляшенко, больше всего снега за день выпало на севере и западе Харьковской области - в Богодуховском и Красноградском районах.