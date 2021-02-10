В Харькове продолжают разыскивать 15-летнего Антона Логвинова. Волонтеры просят помочь в поисках.

Подросток вечером 8 февраля ушел из дома на улице 23 Августа и не вернулся. Мальчик был одет в синюю куртку, серую шапку и джинсы, обут в кроссовки.Вчера, 9 февраля поиски продолжались до 5 утра. Мальчика так и не нашли.Сегодня утром поиск продолжатся.КоординаторыАнатолий: (068) 262 6401,Алексей (050) 401 4822,Константин 099 495 5579,Сергей (050) 281 1584Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антона Логвинова, просят сообщить по телефону (068) 777-0-112 или на спецлинию полиции по номеру 102.