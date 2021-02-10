Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 10 февраля ожидаются значительные осадки.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачная погода с прояснениями.



Ночью без существенных осадков. Днем мокрый снег и дождь.



Местами гололед. На дорогах гололедица.



Ветер юго - восточный, 5 - 10 м / с.



Температура ночью 3 - 8 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.



По прогнозам синоптиков, завтра значительно потеплеет – днем будет до плюс семи градусов. Ожидается дождь.