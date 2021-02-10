Профессор кафедры общей и неорганической химии, доктор технических наук НТУ "ХПИ", специалист в области химических технологий и современного материаловедения Марина Ведь скончалась на 60-м году жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе ХПИ.
Ректорат Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», выражает соболезнования семье Марины Ведь.
Ректорат Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», выражает соболезнования семье Марины Ведь.