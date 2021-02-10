Снег убирает на дорогах Харькова 77 единиц спецтехники.

Как сообщили городские власти, ночью работало 123 машины. На дороги было высыпано 860 куб. м песчано-солевой смеси и 860,5 т соли.



Уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1715 дворовых рабочих, в работе используются 60 единиц автотракторной техники и 73 средства малой механизации.