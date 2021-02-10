33 ребенка родилось в Харькове во вторник, 9 февраля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 13 мальчиков и 20 девочек.

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