События В Харькове родилось 33 ребенка Вечерний Харьков 11:22 115 33 ребенка родилось в Харькове во вторник, 9 февраля. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 13 мальчиков и 20 девочек. Читайте также Блок Светличной оспаривает в суде избрание секретаря горсовета В Харькове в военный госпиталь госпитализировали двух бойцов с коронавирусом В мире отмечают День зернобобовых БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Блок Светличной оспаривает в суде избрание секретаря горсовета События 12:24 Лента новостей Блок Светличной оспаривает в суде избрание секретаря горсовета 12:24 В Харькове в военный госпиталь госпитализировали двух бойцов с коронавирусом 12:05 В мире отмечают День зернобобовых 11:52 Курс валют на 10 февраля 11:37 В Харькове родилось 33 ребенка 11:22 На Клочковской поставили регулировщика 11:00 На дорогах Харькова работают около 80 снегоуборочных машин 10:52