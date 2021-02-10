По решению ООН сегодня отмечается Всемирный день зернобобовых. Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо.

Также сегодня отмечают День рождения утюга, День рассматривания лиц.



Православные верующие чтят память Ефрема Сирина.



День ангела отмечают: Феодосий, Ефим, Георгий, Исаак, Владимир, Яков, Юрий, Ефрем, Эмма.