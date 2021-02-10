Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

Напоминаем, на Клочковском спуске в связи с аварией на электросетях нет электричества.

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