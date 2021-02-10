По информации медиков коронавирусом на данный момент болеет 567 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование Медицинских Сил ВСУ.В Харькове военнослужащие Вооруженных Сил Украины лечатся в Военно-медицинском клиническом центре Северного регионаПо информации военных медиков, по состоянию на 10 февраля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 567 человек.Всего за время пандемии выздоровели 15261 человек, летальных случаев — 43.На изоляции находится 48 человек.