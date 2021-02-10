Депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском горсовете оспаривают в суде решение об избрании секретаря горсовета. По их убеждению, решение было принято с многочисленными нарушениями действующего законодательства, а потому является противоправным и подлежащим отмене.

Голосование было незаконным



Избирательная комиссия должна быть независимым органом

Кто будет новым мэром – решать харьковчанам

Депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» Игорь Черняк, Дмитрий Булах и Максим Радченко подали иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения Харьковского городского совета 8 созыва № 1/20 «Об избрании секретаря Харьковского городского совета». Ответчиком выступает горсовет.Депутаты фракции политической партии, лидером которой является Юлия Светличная, не участвовали в голосовании за избрание Игоря Терехова секретарем горсовета, поскольку уже тогда возникли сомнения насчет лигитимности процедуры.– Мы не принимали участие в голосовании, потому что считали его незаконным. Ни один из членов нашей фракции даже не брал бюллетень для голосования «за» или «против» Терехова. Собственно, обращение в суд – логичное продолжение нашей позиции, – говорит Игорь Черняк.Истцы считают, что пятый мэр Харькова Геннадий Кернес не принял присягу и потому не мог подавать кандидатуру Игоря Терехова на пост секретаря Харьковского горсовета.– Это решение было принято с многочисленными нарушениями действующего законодательства. Основной момент связан с тем, что представление на Игоря Терехова было подано Геннадием Кернесом. Мы считаем, что он не вступил в полномочия городского головы, поскольку на первой сессии горсовета не принял соответствующую присягу, – отмечает Игорь Черняк.О том, что Геннадий Кернес не обязан принимать присягу, поскольку принял ее еще в 2010 году, объявила глава городского территориального избиркома Ольга Мозговая. По мнению депутатов фракции Блока Светличной это не имело никакого законного значения, поскольку в 2017-м, когда вносились изменения в закон о местном самоуправлении, было предусмотрено обязательное принятие присяги – и только после этого полномочия городского головы вступали в силу.– Требование о том, что городской голова вступает в свои полномочия с момента принятия присяги, — новое требование закона. В результате децентрализации Кабинет министров сформировал новые территориальные громады. И у нас была сформирована Харьковская объединенная территориальная громада, границы которой совпадают с границами Харькова. В ней назначили первые выборы, и Геннадий Кернес избирался на должность харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области. До этого его должность называлась «харьковский городской голова». То есть с точки зрения закона – это абсолютно новая должность, поэтому городской голова, который был избран на данную должность впервые, должен был принять присягу, и только с этого момента он мог вступить в свои полномочия, – поясняет Игорь Черняк.Такая ситуация с одиозным решением об избрании секретаря Харьковского городского совета вызвана совместными действиями территориальной избирательной комиссии и городской власти, отмечают истцы.– Территориальная избирательная комиссия, которая должна быть независимым органом, занимающимся исключительно подготовкой процесса выборов, стала в данной ситуации фактически политическим субъектом. Не может глава ТИК принимать политические решения, которые определяют и подменяют волю избирателей полуторамиллионного города, – считает Игорь Черняк.Свое решение подать иск именно сейчас депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» объясняют тем, что в связи с манипуляциям мэрии Верховная Рада уже не назначит внеочередные выборы на весну, а посему целесообразно установить в суде законность действующей власти.– Мы считаем, что у нас достаточно обоснованная правовая позиция, а остальное зависит и от того, насколько суд будет непредвзятым, и от развития политических событий в городе в том числе. Мы не подавали иск раньше, чтобы избежать любых спекуляций, пока не решится вопрос о назначении или неназначении выборов Верховной Радой. Поскольку уже очевидно, что в силу манипуляций выборы на весну назначены не будут, то я считаю, что у харьковчан есть возможность установить в суде , законно ли сформирована действующая городская власть, – говорит Игорь Черняк.Напомним, два месяца назад — 9 декабря прошлого года – на сессии Харьковского горсовета путем тайного голосования Игоря Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета, который на время болезни новоизбранного мэра будет исполнять его обязанности (а 17 декабря Геннадия Кернеса не стало). В бюллетене значился только один кандидат.Депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» не участвовали в голосовании, поскольку не были уверены в легитимности процедуры. Кандидатуру Игоря Терехова предложил якобы сам Кернес — сообщение прислал по электронной почте из клиники «Шарите». На представлении стояла его электронная подпись. Это сразу вызвало сомнения у представителей Блока Светличной, поскольку документа никто не видел.После смерти Геннадия Кернеса Игорь Терехов стал исполняющим обязанности мэра. 31 декабря он подал представление в Верховную Раду о назначении в Харькове досрочных выборов городского головы. Позже выяснилось, что вместо трех необходимых документов он направил лишь один.По факту полномочия Геннадия Кернеса в Харьковском горсовете еще не приостановлены. Сейчас Верховная Рада и горсовет ведут переписку.На ситуацию сразу же отреагировала народный депутат Украины Юлия Светличная, заявив: что бы ни предпринимало нынешнее руководство города – выборы городского головы Харькова в этом году все равно состоятся. Кто будет новым мэром – решать харьковчанам.