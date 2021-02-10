В Украине запустят онлайн карту, которая будет демонстрировать спрос на вакцину в регионах.

Об этом в среду, 10 февраля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе форума Украина 30, посвященного коронавирусу.Заявки на прививку можно подать через портал Дия.- Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют прививаться. Так мы можем сформировать спрос в регионах, - считает он.С помощью карты спроса можно будет сформировать дату записи на вакцинацию, говорит Федоров.Также министр рассказал, что реестр вакцинации от коронавируса образуют на базе E-Health.- Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией, - сказал Федоров.Вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.