Из 451 несанкционированной свалки в Харьковской области ликвидировали уже 428, но, по словам экологов, во многих местах мусор вскоре появится вновь.

Об этом в программе "Информационный вечер" на телеканале Simon рассказал начальник отдела госэкоинспекции в Харьковской области Денис Фарафонов.Напомним, по результатам 2020 года Харьковская область заняла первое место в стране по количеству незаконных свалок.- Мы объехали всю Харьковскую область. Я не знаю, как мои коллеги объехали свои области. Может, они объехали половину области, а может, еще меньше, и поэтому у них меньше свалок. Но действительно, свалки есть, их много, – отметил госэкоинспектор.По его словам, на данный момент 428 из обнаруженной 451 свалки уже ликвидировали. Главной причиной возникновения свалок в Харьковской области Фарафонов назвал отсутствие налаженной системы вывоза мусора в населенных пунктах. Но он также отметил, что большую роль в замусоривании играют дачники.- У нас много дачных кооперативов. Когда летом дачники приезжают на отдых, им некуда вывезти мусор. Куда они будут его выбрасывать? Везти в Харьков? Вряд ли. Территория дачного кооператива ограничена. А сбрасывают мусор они за его пределами, – сказал инспектор.Очень часто местные жители вновь сваливают мусор в том же месте, откуда его только что убрали.По словам Фарафонова, еще одной причиной скапливания мусора в непредусмотренных для этого местах является недостаток у жителей культуры обращения с отходами.- В других странах есть раздельный сбор мусора. У нас тоже такое есть, есть и законодательство. Оно работает очень проблематично, но работает. Но в других странах весь мусор сортируют по классам: полиэтилен, полимерный мусор, древесина, металл. От класса зависит стоимость вывоза мусора. Также людям не хватает средств на вывоз мусора. Это, вроде бы, и стоит не очень больших денег, но им не хватает. Во многих поселках работают по системе: накопилось – приехали и вывезли, – отметил Фарафонов.За незаконные свалки органам местного самоуправления грозит штраф от 850 до 1700 грн, но такие штрафы в экоинспекции считают бездейственными.