Вчера, 9 февраля, ушел из жизни Василий Шабатько, который много лет был Солоницевским поселковым головой. Об этом сообщили в Солоницевском поселковом совете.

"Добрый и отзывчивый человек с большим сердцем, мудрый руководитель, патриот Украины, который на протяжении долгих лет способствовал становлению и развитию Солоницевской громады. Выражаем искренние соболезнования семье умершего. Вечная и светлая память", - говорится в сообщении.Шабатько Василий Иванович родился 6 января 1960 в селе Гаркушенцы Миргородского района Полтавской области в семье рабочих. В 1977 году поступил на первый курс на физический факультет Харьковского государственного университета им. Горького, который окончил в 1982 году по специальности физик, преподаватель физики. Служил в армии, с 1984 по 1994 г.г. работал в Солоницевской средней школе №1 на должностях учителя физики, заместителя директора по воспитательной работе.С 1994 года проходил службу в органах внутренних дел. В 2005 году уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. С 2005 года работал в Солоницевском коллегиуме в должности учителя физики. В 2006 году был избранзаместителем Солоницевского поселкового головы, а в ноябре 2010 - поселковым головой и работал в этой должности до 2019 года.Прощание с Василием Шабатько состоится 11 февраля в 12.00 по адресу: Солоницевка, Сумской шлях, 43. Похороны - в 13.00 на центральном кладбище в пгт Солоницевка.Солоницевка, до 1950-х Синолицевка — посёлок городского типа в Дергачёвском районе. Посёлок расположен на левом берегу реки Уды по обе стороны автомобильной дороги Харьков — Сумы (Сумской шлях) и железнодорожной магистрали Харьков — Киев, возле Харьковской ТЭЦ-5.Является административным центром Солоницевского поселкового совета, в который также входят сёла Куряжанка, Сиряки и посёлок Подворки. Население на 2019 год составило более 13 тысяч человек.