По состоянию на 10 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 041 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 79 591 случай заболевания COVID-19, 5 274 человека находятся под медицинским наблюдением, 72 862 пациента выздоровели, 1 455 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 февраля в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 253 055 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 934 человека умерли, 1 092 376 - выздоровели.