Осторожно, за вами следят – соцсети знают о каждом вашем шаге, анализируют ваш возраст, местонахождение, лайки и комментарии. Так что будьте поаккуратнее со своими реакциями в Facebook, Instagram и TikTok.

Ностальгия — тренд соцсетей карантинного года

Что лайкаем и на каких постах зависаем?



В соцсетях негде спрятаться

Карантин очень повлиял на интересы пользователей Facebook, Instagram и TikTok, а соответственно, – и на контент этих социальных сетей.– Увеличилось потребление развлекательного контента – различных активаций, игр, – отмечает специалист по соцсетям одной их консалтинговых компаний Алена Котляр. – Все это в различных соцсетях выросло в первую очередь.Кроме того, во время карантина у людей как никогда раньше обострилось желание принадлежать к какому-то сообществу.– Виртуальному, естественно. Многие были заперты в четырех стенах, а человек хочет быть к чему-то причастным, – продолжает Алена Котляр.А ностальгия вообще стала трендом соцсетей 2020 года.– Отдельным типом контента, который вышел на первый план, стал ностальгический. Для себя я это объяснила тем, что мы были лишены привычных вещей – путешествий, коммуникации, отношений, и вот эта мысль, что раньше было немного лучше, обострилась в сознании людей, – говорит эксперт. – Например, был запущен челлендж: картинки с бутылочками духов, на которых написано «Аромат отдыха в Грузии, когда вы едите хинкали» или «Аромат поездки в Италию» и так далее. Все об этом – о тез вещах, по ко которым люди больше всего соскучились во время карантина, чего им остро не хватало. Феномен «раньше было лучше» очень активизировался в сознании аудитории. Начали возрождаться песни 1990-х. Даже в TikTok это бы заметно – казалось бы, молодежная сеть, и ее пользователи не знают, кто такой Меладзе, но ремиксы на его песни и песни других исполнителей, модных в то время, очень популярны.Такие тенденции, по словам специалиста, переходят и на 2021 год.Вместе с тем Алена Котляр предупреждает: будьте осторожны со своими реакциями в соцсетях — за вами следят.В последнее время все больше людей задаются вопросом, а что же о них знают соцсети и как собирают информацию? По словам специалиста, пользователей изучают со всех сторон – пол, возраст, на какие станицы подписаны, какие посты «лайкаюь», на каком контенте «зависают, какие комментарии оставляют.– Анализируется абсолютно все, не говоря уж о таких банальных вещах, как пол, возраст, образование, карьера, геолокация, предпочтения и так далее, – рассказывает Алена Котляр. – Следующий фактор – взаимодействие, то есть что вы с этим контентом делаете: сохранили, прокомментировали, поставили лайк либо кому-то переслали. Все эти взаимодействия тоже учитываются.Изучаются и ваши интересы.– На какие страницы вы подписаны, кого лайкаете, какие комментарии оставляете – ключевые слова тоже анализируются. Каким темам посвящены посты, на которые вы реагируете и которые себе сохраняете, время пребывания на определенном контенте тоже полностью считывается, – продолжает Алена Котляр.Замечали ли вы, что стоит поговорить по телефону, упомянув какую-то услугу или бренд, как Facebook тут же услужливо подсовывает соответствующую рекламу.– Анализируют ли соцсети ваши разговоры – вопрос спорный, но таких примеров немало.Я проверяла это со своим телефоном и буквально через два часа увидела в соцсетях рекламу товаров, о которых говорила, хотя четко знаю, что не подписана на соответствующие страницы, – рассказывает Алена Котляр. – Я это делала сознательно, чтобы провести активный эксперимент. И действительно – назвала ряд интересов и увидела подходящую рекламу.Список вещей, которые знает о вас, например, Facebook, собрал сайт The Washington Post. В него вошли не только те данные, которые люди сами охотно вводят, но и те, которые система получаем путем анализа поведения на сайте, данных с мобильного телефона и даже поведения пользователя в сети за пределами сайта. Среди них – доход и чистый доход; тип, метраж, планировка и стоимость квартиры или дома. Facebook знает, когда вы находитесь далеко от дома; когда ваш друг будет отмечать юбилей; что вы недавно обручились или заключили брак; что ожидаете ребенка. Ему известна не только ваша должность и сфера деятельности, но и имена вашего работодателя и сотрудников, а также то, что на работу вы добираетесь общественным транспортом. Соцсеть в курсе, что вы собираетесь купить авто, а также его марку, цвет, год выпуска и стоимость. Не скроешь от Facebook и то, что вы покупаете дорогие косметические средства или лекарства от аллергии, боли, простуды. И так далее, и тому подобное...Соцсети, по словам Алены Котляр, обладают колоссальным объемом информации о каждом пользователе.– Нас анализируют как профиль социальной сети со всех сторон – что бы ни ни делали и куда бы ни шли. Поэтому со своими реакциями в социальных сетях нужно быть очень аккуратным, – предупреждает она.Как отметил Льюис Митчелл, автор одной из работ об исследованиях соцсетей, в социальной сети нет места, где вы могли бы спрятаться. В абсолютной информационной безопасности пока что остаются лишь те, кто никогда не пользовался компьютером и смартфоном.