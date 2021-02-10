В Харькове полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались сутенерством. Как сообщили в полиции, в состав преступной группировки входили шесть мужчин из правозащитной организации.

По словам следователя ГУ Нацполиции в Харьковской области Дмитрия Сидоренко, в рамках досудебного расследования, открытого в сентябре 2020 года по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, следователи и работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили шесть человек в сутенерстве. Они "крышевали" женщин, которые занимались проституцией в Московском районе Харькова. Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации "Международный комитет защиты прав человека".Также полицейские установили, что организовал незаконную деятельность 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану проституток, организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью предоставления сексуальных услуг. Также полицейские установили личности 12 женщин, которые занимались проституцией.В январе 2021 года следователи под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержали участников преступной группы. Проведены быски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время обысков изъяты деньги, полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы, личные записи.Сообщено о подозрении всем участникам преступной группы. Пяти мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному подозреваемому - круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.