В Харькове полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались сутенерством. Как сообщили в полиции, в состав преступной группировки входили шесть мужчин из правозащитной организации.По словам следователя ГУ Нацполиции в Харьковской области Дмитрия Сидоренко, в рамках досудебного расследования, открытого в сентябре 2020 года по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, следователи и работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили шесть человек в сутенерстве. Они "крышевали" женщин, которые занимались проституцией в Московском районе Харькова. Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации "Международный комитет защиты прав человека".
Также полицейские установили, что организовал незаконную деятельность 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану проституток, организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью предоставления сексуальных услуг. Также полицейские установили личности 12 женщин, которые занимались проституцией.
В январе 2021 года следователи под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержали участников преступной группы. Проведены быски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время обысков изъяты деньги, полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы, личные записи.
Сообщено о подозрении всем участникам преступной группы. Пяти мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному подозреваемому - круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.