Сложно найти хоть одну сферу, связанную со здоровьем и жизнью человека, в которой бы не пригодился имбирь. Он успешно применяется в кулинарии, медицине, косметологии и, кроме того, имеет свойства афродизиака.

Тот факт, что сейчас дикорастущий имбирь невозможно встретить даже на его родине – на островах в Тихом океане, – свидетельствует о том, что люди еще в древности удостоверились в чудодейственных свойствах растения и начали его культивировать. К примеру, в Индии это растение стали целенаправленно выращивать еще до нашей эры.Сегодня хозяйки с удовольствием добавляют имбирь в напитки, мясные изыски и рыбные блюда, а также во всевозможные десерты. Он не только добавляет яствам пикантности, но и стимулирует пищеварение и отток желчи, защищает слизистую желудка, а также побуждает мужчин к романтическим подвигам.Благодаря противовоспалительным свойствам, корень может быть полезен при простуде, гриппе, лихорадке, зубной боли и даже артрите. Кроме того, регулярное поедание этой пряности снижает уровень холестерина, делает кровь более жидкой и снижает давление.А при наружном применении неприглядное, казалось бы, растение может оказать поистине волшебное омолаживающее влияние на кожу лица. Использовать его в этом случае можно либо в виде теплого компресса, либо в качестве тоника, смешав сок лимона, имбиря и воду.Кстати, если вы не можете решить, каким корнем лучше пользоваться — свежим или сушеным, имейте ввиду, что сухая специя обладает более сильными противовоспалительными и обезболивающими свойствами, а ее «прототип» лучше влияет на пищеварение.