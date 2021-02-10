Харьковские спасатели ликвидировали последствия аварии на трассе Харьков-Изюм.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, 10 февраля в 9:25 на номер "101" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии возле села Вернополье Изюмского района.Водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением автомобиля и врезался в ограждение на трассе.От удара водителя легковушки зажало в машине. Из автомобиля 42-летнего мужчину деблокировали спасатели.Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану грудной клетки. С места происшествия пострадавшего госпитализировали в Изюмскую районную больницу.Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.