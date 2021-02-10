Уже с апреля в Украине подскочат цены на газ, горячую воду, тепло и электричество. Возмущенные «тарифным беспределом» жители Харьковщины продолжают выходить на митинги – в минувшее воскресенье участники акции перекрыли трассу.

Люди недовольны тарифной политикой



Тарифы на взлет: что ждет харьковчан с апреля?



Суммы в платежках значительно увеличатся

В воскресенье, 7 февраля, жители Солоницевской территориальной громады Харьковской области – поселка Пересечного, села Двуречный Кут, поселка Полевая, поселка Солоницевка – вышли на акцию протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Около трех десятков человек с плакатами «Тарифы по себестоимости» перекрыли движение по трассе, пролегающей через Двуречный Кут – митингующие непрерывно ходили по пешеходному переходу.Кроме того, около сорока человек собрались на акцию протеста в Мерефе – около часа митингующие требовали внедрения обоснованных тарифов.31 января в поселках Высокий Красноградского района и Пересечное Дергачевского местные жители устроили акции протеста против тарифов на газ.Люди продолжают присоединяться к акциям протеста против тарифной политики государства, которые ранее прошли в шести районах Харьковской области. Так, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы: Харьков – Киев в Песочине и Харьков – Симферополь в районе Краснограда. В тот же день к акции присоединились жители областного центра, а также Волчанского, Балаклейского, Харьковского, Валковского, Красноградского и Лозовского районов.Напомним, «тарифные протесты» начались по всей Украине в январе 2021 года. Харьковщина оказалась самой активной. Первой на сторону людей встала народный депутат Украины, лидер Блока Светличной «Разом!» Юлия Светличная с намерением потребовать от власти пересмотра решения о повышении тарифов и разработки действенного механизма социальной поддержки людей. Вместе с коллегами она подала Комплексный проект Постановления Верховной Рады Украины «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и просмотр их размеров».Позицию лидера разделяют представители ее политической силы, которые после местных выборов вошли практически во все местные советы Харьковщины. Главы и депутаты от Блока Светличной «Разом!» инициируют и проводят в громадах внеочередные сессии по принятию обращений в центральные органы власти о недопустимости утвержденной тарифной политики.– Недопустимо доводить людей до отчаяния и оставлять без поддержки в столь сложные времена, – отмечают в Блоке Светличной «Разом!». – Люди должны быть услышаны, государство должно повернуться лицом к своим гражданам и обеспечить им гарантированное достойное завтра. Не частичным и временным решением болезненных проблем, а введением на постоянной основе таких механизмов, которые обеспечат благосостояние граждан и развитие государства.Прислушавшись к гласу народа, правительство взялось таки регулировать тарифы на газ в ручном режиме, установив цену, выше которой поставщики поднимать тариф не могут – 6,99 грн за кубометр. Но только на отопительный сезон. В течение этого периода пообещали не поднимать и тарифы на коммуналку – премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что до конца текущего отопительного сезона цены на тепло и горячую воду расти не будут.Однако уже с апреля Кабинет министров перестанет контролировать тариф на газ. По оценкам Минэкономразвития, в 2021-м цена может вырасти примерно на 20%. При действующей цене это означает, что тариф поднимется 6,99 грн до 8,3 грн за кубометр. То есть при потреблении 200 кубометров ежемесячно расходы на газ в 2021-м могут увеличиться с 1300 до 1600 гривен. По прогнозам того же министерства, в 2022 году газ прибавит в цене еще около 10%. А в 2023–2024 годах стоимость голубого топлива будет увеличивать на пять процентов каждый год.Естественно, вслед за тарифами на газ потянутся и расценки на тепло и горячую воду. Уже в текущем году, исходя из оценок Кабмина, они вырастут на 16–18%. В 2022-м рост тарифов на тепло ожидается в пределах 6–9%, а в 2023–2024 годах – на 3–5%.Мало того что отменили льготный тариф для населения, потребляющего до 100 киловатт-часов и установили всем потребителям единый тариф 1,68 грн/КВт*ч, в апреле украинцев ожидает очередное повышение стоимости электроэнергии. Цены для бытовых потребителей могут уравнять с ценами для промышленности. При таком сценарии суммы в платежках для обычной семьи без электрического отопления могут увеличиться примерно на 127–174 грн, а с электрокотлом – на 640–873 грн в месяц.