Харьковская медицинская академия последипломного образования (ХМАПО) будет реорганизована и присоединена к медуниверситету.

Соответствующее распоряжение 8 февраля принял Кабинет министров."Согласиться с предложением Министерства здравоохранения относительно реорганизации Харьковской медицинской академии последипломного образования путем ее присоединения к Харьковского национального медицинского университета. Принять к сведению, что соискатели образования и другие лица, которые учатся в Харьковской медицинской академии последипломного образования, продолжают обучение в Харьковском национальном медицинском университете", - сказано в тексте распоряжения.Отметим, что и.о. ректора ХМАПО Александр Сердюк, назначенный на эту должность в конце января 2020 года, поддерживает идею объединения и считает это целесообразным. Такая структура, по его словам, позволит формировать медицинские кадры на базе одного учебного заведения, значительно улучшит качество подготовки среднего персонала и врачей."Целесообразно, учитывая те требования, которые мы должны выполнять перед Национальной службой здоровья Украины, изменить структуру академии, превратив ее в, скажем, Слободской медицинский университет, в структуре которого будет колледж, институт и интернатура. Уже сегодня у нас учится 350 иностранных интернов", - отметил Сердюк.Харьковская медицинская академия последипломного образования (ХМАПО) проводит подготовку врачей и провизоров в интернатуре, на циклах специализации, предаттестационных циклах и циклах тематического усовершенствования по 109 специальностям. В медицинском колледже ХМАПО проводится подготовка младших специалистов и бакалавров по специальности «Сестринское дело» как для Украины, так и для дальнего зарубежья.Сейчас в ХМАПО работают 140 профессоров и более 500 научных сотрудников.