Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Полицейский в смартфоне» - штраф по «доносу» - как это работает.В Украине разработали бесплатную программу для смартфонов dashcamUA, которую прозвали «Полицейский в смартфоне». Программа записывает на видео все происходящее на дороге и в случае выявления нарушений ПДД позволяет отправить запись полиции. Некоторые водители уже начали получать штрафы благодаря этому ПО.Технология достаточно проста. Мобильный телефон с установленным приложением постоянно записывает 30-секундные видеоклипы в циклическом режиме, информирует сайт dashcamUA. То есть после записи первых 30 секунд видео следующие 30 секунд записываются, стирая предыдущие.Когда водитель видит нарушение ПДД на дороге, ему нужно просто кликнуть по экрану и последние 30 секунд видео будут перенесены в постоянную память приложения dashcamUa. Потом пользователь может отправить его в полицию. При этом все файлы приходят к правоохранителям анонимно. За каждое заявление и его качество отвечают операторы сервиса.Разработчики уверяют, что в системе невозможно изменить, удалить или исправить любое из представленных заявлений с видеодоказательством. Таким образом, система позиционирует себя защищенной от любых проявлений коррупции», сказано в информации канала.