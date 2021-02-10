В Сети появилась запись с видеорегистратора автомобиля при проезде им перекрестка проспект Юбилейный – улица Гвардейцев-Широнинцев.

На 30-секундном ролике зафиксированы минимум четыре случая нарушения правил дорожного движения. Сначала на дороге стоят пешеходы, которые преодолели уже половину пешеходного перехода, несмотря на то, что им горит красный свет. Водитель поворачивает налево по зеленой стрелке; на перпендикулярной дороге с обеих сторон стоят машины, которые пересекли стоп-линию и находятся уже за светофорами. Закончив поворот, водитель фактически упирается в микроавтобус, который движется по встречной полосе."Как в этом городе можно спокойно ездить и не материться, когда на дороге сплошные бараны да ослы?" – сказано в подписи к видео.В комментариях к видео пользователи отмечают, что автор записи собрал джек-пот."Концентрация баранов зашкаливает, конечно", - пишут люди.В то же время другие пользователи отмечают, что стоящие за пределами стоп-линии машины могли просто не успеть повернуть на зеленый сигнал светофора.