Семьсот тысяч жителей Украины не имеют никакого телефона – ни мобильного, ни стационарного. По данным Госстата, это 1,7% населения страны.

Для сравнения, в странах Евросоюза этот показатель составляет в среднем 0,3% населения (например, в Швейцарии, Норвегии, Франции – 0%, в Греции и Италии – 0,3%, в Румынии – 1,4%). Только в Болгарии показатель больше, чем в Украине, и составляет 2,5%. Об этом говорится в Зеленой книге "Рынок голосовых телекоммуникационных услуг", разработанной экспертами сектора IT & Telecom Офиса эффективного регулирования BRDO.Невозможность иметь телефон (в частности, мобильный) из-за финансовой несостоятельности является одним из критериев оценки бедности, сообщают в Госстате. Из-за низкого уровня доходов отдельные категории украинских потребителей не могут пользоваться услугами голосовой связи.Отсутствие возможности воспользоваться голосовой связью (т.е. разговорами по телефону – стационарным или мобильным, без применения интернета) сегодня означает невозможность связаться с экстренными службами, в частности позвонить в скорую помощь или на горячую линию НСЗУ, знакомыми и близкими, а также осложнения при поиске работы и т.п. Кроме огромных рисков в период пандемии и карантина, это также приводит к одиночеству и отчуждению человека.