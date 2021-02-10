Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

На вас может навалиться депрессия. Не давайте ей шансов – побудьте на людях, получите радость от общения с близкими. Будьте спокойны – завтра гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.Не надо считать любую проблему личной, иначе жизнь может превратиться в подобие ночного кошмара. Завтра придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Требуется что-то новое. Завтра у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели.Вы, возможно, стоите на пороге весьма сложного и категоричного решения. Оглянитесь назад, пока есть время все изменить. Завтра секрет успеха будет заключаться в умении с блеском подать идею.Прежде чем что-то говорить, остановитесь и подумайте. Вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку. Завтра будет иметь значение не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете.Пожалуй, следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Завтра нужно сохранять терпение, ибо вы на пороге больших и важных событий.Вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать. Завтра можно позаботиться о себе. В вашей помощи, похоже, никто нуждаться не будет.Всегда приятно порадовать ближнего. Сейчас как раз представится такая возможность. Ближайшее время лучше всего посвятить общению с прекрасным. Завтра что-то тайное станет явным.Не стоит целиком и полностью полагаться на Фортуну. Она слепа и может выкинуть любой фортель. Завтра вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья. Что может быть лучшей наградой?Скорее всего, вам придется заниматься чужими проблемами, нежели собственными. Из уравнения, описывающего завтрашний день, удалите финансовые вопросы – и, вероятно, наступит счастье.Сейчас вы, похоже, крайне обидчивы, причем не по делу. Постарайтесь либо избежать общения с окружающими, либо относиться к их словам попроще. Завтра, возможно, вас опутают сети сплетен.Количество затраченных на достижение цели усилий может достигнуть неимоверных размеров, однако толку не будет. Завтра велика вероятность ляпнуть что-нибудь в неподходящий момент.