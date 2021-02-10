Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Пошуки 15-річного Антона Логвінова у Харкові припинили. У Шевченківському районі біля мосту знайшли тіло дитини, за попередніми даними, співпадає одяг, триває огляд місця події, сказав Суспільному начальник поліції Харківщини Андрій Рубель. Суспільне», сказано в информации, опубликованной каналом. Напомним, 15-летний Антон пропал вечером 8 февраля, выйдя из дома на 23 августа. Ссор дома не было, по словам родственников, мальчик едва ли не каждый час отзванивался маме, когда его не было дома, и женщина забила тревогу, когда он с ней не связался. В последний раз его телефон "пеленговался" примерно у церкви, что у Института низких температур.Известно также, что 2 февраля Антон присылал своему другу в мессенджерах сообщения с фото, на которых он находится в каких-то подвалах или "катакомбах". По словам знакомых, мальчик любил заброшки, но где сделаны фото, пока точно неизвестно, есть мнение, что в коллекторах Саржиного яра.