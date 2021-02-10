События В Харькове ДТП рядом с метро Научная (видео) Вечерний Харьков 17:36 446 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП на проспекте Науки, рядом с метро», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также Четверг в Харькове будет теплым и дождливым Светличная настаивает на строительстве детской поликлиники в Лозовой Харьковчане задали метрополитеновцам неприятный вопрос (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Четверг в Харькове будет теплым и дождливым События 18:32 Лента новостей Четверг в Харькове будет теплым и дождливым 18:32 Светличная настаивает на строительстве детской поликлиники в Лозовой 18:31 Харьковчане задали метрополитеновцам неприятный вопрос (фото) 18:24 «Ослы или бараны?»: в Харькове нашли перекресток с массовыми нарушениями ПДД (видео) 18:06 Стали известны подробности обнаружения в Харькове тела погибшего мальчика (видео 18+, обновлено) 17:47 Украинских водителей будут штрафовать по «доносам» 17:44 В Харькове ДТП рядом с метро Научная (видео) 17:36