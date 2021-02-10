Школьника Артема Логвинова, которого три дня искали сотни добровольцев, полиция, МЧС и Нацгвардия, нашли мертвым. Информацию подтвердили в полиции.

Антона нашли у Алексеевского моста на ул. Деревянко в Шевченковском районе, о причинах смерти станет известно только после экспертизы.Как сообщили в полиции, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители вместе с волонтерами осматривали район проживания пропавшего парня и прилегающие территории, заброшенные дома, лесополосы, подвалы и чердаки. Ювенальные полицейские отработали круг его знакомых и друзей.Сегодня вечером тело ребенка нашли под мостом в Шевченковском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.Напомним, 15-летний Антон пропал вечером 8 февраля. Ссор дома не было, семья у Антона благополучная, по словам мамы, он постоянно, несколько раз в день, отзванивался ей, когда уходил. В последний телефон подростка "пеленговался" примерно у церкви, что у Института низких температур.Антона искали сотни человек с утра до ночи, поиски не прекращались ни на минуту. «Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство).На месте, где нашли парня, под Алексеевским путепроводом, работает следственно-оперативная группа», сказано в комментарии к видео, выложенному на телеграмм-канале ВЕХА.