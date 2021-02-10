Об этом народный депутат заявила на своей официальной странице в соцсетях.

Народный депутат Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная во время визита в Харьковскую область посетила Лозовую и Близнюки, где на сегодняшний день отсутствует необходимый уровень доступа жителей к медицинским услугам.В частности, по словам политика, Лоховая нуждается в строительстве детской поликлиники, а в Близнюках областные власти второй год подряд не могут завершить реконструкцию центральной больницы, которая была инициирована командой Светличной в 2019 году.«Как ни странно, понимание важности этого вопроса со стороны областной власти и правительства нет. Еще раз! Речь идет о здоровье детей, о чем все так любят говорить. Речь идет о детском лечебном учреждении в громаде, где проживает почти 15 тысяч детей, а финансирование строительства блокируется по разным причинам. Интересно, что это? Безответственность или равнодушие?Разберемся. В это вопрос буду вмешиваться лично. Буду требовать обеспечения финансирования как в государственном, так и в областном бюджете.В Близнюках первоочередная задача - завершить реконструкцию центральной больницы, которая началась в 2019 году по нашей совместной инициативе с головой ОТГ Геннадием Королем. Ежегодно около 3 тысяч человек проходят стационарное лечение в этой больнице», - подчеркнула депутат.