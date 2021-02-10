На данный момент полиция не сообщает о причинах смерти 15-летнего парня.

Харьковские правоохранители нашли тело парня, который исчез 8 февраля. Погибшего обнаружили под мостом по улице Ахсарова, в сторону Алексеевского жилмассива.На данный момент подробности трагедии полицейские не сообщают. Известно лишь, что у подростка обнаружили серьезную травму затылка, а в полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (Убийство).Также в областном главке обратились к водителям, которые 08 февраля с 17-00 до 24-00 ехали по маршруту от метро 23 Августа в сторону жилмассива Алексеевка через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, с просьбой предоставить записи камер-видеорегистраторов.Информацию просят предоставить в Следственное управление ГУНП в Харьковской области: ул. Веснина, 14.Тел. 705-96-82, 705-90-77, 102 либо другим удобным способом.Подробности трагедии рассказали журналисты телеканала "р1"