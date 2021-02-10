Синоптики прогнозируют резкое похолодание и большой перепад температуры.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



По данным синоптиков, в пятницу, 12 февраля, в результате перемещения через Харьковскую область активного холодного фронта, связанного с циклоном "Volker", состоится резкое снижение температуры воздуха.



"Если в дневные часы в теплом секторе воздух еще прогреется по области до 4-9 тепла, то уже вечером того же дня, в тыловой части фронта в результате вторжения холодного арктического воздуха ожидается понижение температуры до 6-11 мороза. Похолодание будет сопровождаться порывами западного ветра до 15-20 м/с и выпадением осадков в виде дождя с переходом в снег", - говорится в сообщении.