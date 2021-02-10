В текущем году на дорогах Украины установят еще 220 камер фиксации нарушений Правил дорожного движения. Они заработают на тех участках дорог, где случается больше всего аварий.

Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет РБК-Украина.



Также к системе автоматической фиксации ПДД добавляется новый функционал - фиксирование нарушений проезда полосой общественного транспорта.